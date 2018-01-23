Уехавший из Донецка журналист рассказал, как на западе Украины относятся к жителям Донбасса

Киев, 23 января. Возвращение Донбасса обратно в состав Украины может обернуться большими проблемами для Киева, считает бывший донецкий журналист Денис Казанский, который уехал из ДНР.

По его словам, вернувшись на Украину, эти регионы станут мощным очагом нестабильности, поскольку местные жители обозлены на украинскую власть. И их уже нельзя примирить с теми, кто называет себя украинскими патриотами.

«В Львове живут люди, они патриоты и любят Украину. Мы сейчас вернем Луганск и Донецк, где люди в основном Украину ненавидят, будем вливать туда деньги. Львовяне будут думать: «Ну как так-то нам за патриотизм ничего, а люди, которые ненавидят Украину, получают миллиарды», — отметил Казанский.

Кроме того, журналист отметил, что украинские власти попросту не хотят работать над этой проблемой. Люди, которые живут в Донбассе, не относятся к их электорату, а, значит, нет смысла тратить на них время и силы, пишут украинские СМИ.