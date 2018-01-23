Путин призвал освободить председателей судов от хозяйственных функций

Москва, 23 января. В ходе торжественного собрания с членами Верховного суда Российской Федерации, президент России Владимир Путин предложил освободить председателей российских судов от хозяйственных и организационных функций.

Эти обязанности и полномочия президент назвал «несвойственными» главам судов.

«Совершенно очевидно, что нужно освобождать судей и председателей от несвойственных им хозяйственных и организационных полномочий, и это можно было бы передать, как предлагается Верховным судом, администратору суда», — заявил Путин на собрании в честь 95-летия Верхового суда.

Сегодня президент Российской Федерации решил лично поздравить с юбилейной датой членов Верховного суда РФ. На встречу с Владимиром Путиным был приглашен Совет судей РФ в полном составе, а также члены Высшей квалификационной коллегии судей и председатели судов.