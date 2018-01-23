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Общество
В Росгвардии констатировали спад числа ложных сообщений о минированиях в РФ
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    В Росгвардии констатировали спад числа ложных сообщений о минированиях в РФ

    14:03  23 Января 2018
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    В Росгвардии констатировали спад числа ложных сообщений о минированиях в РФ

    Москва, 23 января. Существенный спад сообщений о ложных минированиях констатировали в России, ситуация стабилизировалась. Об этом во вторник заявил руководитель инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных.

    По его словам, звонки лжетеррористов фиксируются каждый день, однако их число пошло на спад.

    «У нас увеличилась нагрузка на личный состав, но в настоящее время произошел значительный спад. Сейчас, надо сказать, обстановка наиболее спокойная», — подчеркнул Заровнятных.

    Напомним, ранее сообщалось, что с 11 сентября 2016 года по 23 января текущего года атаке телефонных террористов подверглись свыше 4000 объектов, в результате пришлось эвакуировать более 2,6 млн человек.

    За минувший понедельник было зарегистрировано лишь три анонимных звонка о «минировании» двух школьных учреждений, банковского отделения и станций метрополитена в нескольких городах РФ, передает ТАСС.

    В Росгвардии констатировали спад числа ложных сообщений о минированиях в РФ

    Напомним, 31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального срока наказания за «телефонный терроризм» с 5 до 10 лет тюрьмы. Отмечается, что максимальные меры ответственности вводятся законом, если лжесообщения о террористических актах привели к смерти человека или иным тяжким последствиям.

    Владимир Путин. Биография

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #терроризм #росгвардия #ложное минирование #лжетеррористы
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