Путин предложил новую меру дисциплинарной ответственности судей

Москва, 23 января. Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть понижение квалификации судей как меру дисциплинарной ответственности.

С таким предложением глава государства выступил, прибыв в здание Верховного суда РФ на Поварской улице в Москве по случаю 95-летия со дня образования ВС РФ.

«Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификационного класса», — сказал Путин, комментируя законодательные инициативы ВС.

При этом он подчеркнул, что в этом случае необходимо четко определить критерии, «разделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка».

На празднование также приглашен Совет судей РФ в полном составе, члены Высшей квалификационной коллегии судей, председатели как арбитражных судов, так и судов общей юрисдикции, судьи ВС, руководство правительства и Федерального собрания, представители министерств и ведомств, ведущие деятели науки.

Ранее председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев рассказал о своих планах представитель отчет о проделанной работе.

«У меня будет небольшой доклад о работе ВС — о том, что выполнено», — сообщил он в комментарии газете «Известия».

Ранее эксперты предположили, что на встрече в честь юбилея будут обсуждаться в том числе перспективы развития судебной системы, однако масштабных заявлений о реформах, по их мнению, не ожидается.

Владимир Путин. Биография.