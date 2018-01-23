18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия, Ирак, Судан и Египет могут купить С-400 у России
Политика
«Мы не боялись подлодок НАТО»: Косачев объяснил украинцу Цимбалюку, почему Крым вернулся в Россию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Мы не боялись подлодок НАТО»: Косачев объяснил украинцу Цимбалюку, почему Крым вернулся в Россию

    14:15  23 Января 2018
    333

    «Мы не боялись подлодок НАТО»: Косачев объяснил украинцу Цимбалюку, почему Крым вернулся в Россию

    Москва, 23 января. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев напомнил украинскому журналисту о том, что Россия всегда воспринимала Крым, в первую очередь, как людей, в то время как Киев смотрел на полуостров просто как на территорию, «участок земли, который то ли здесь, то ли там».

    Дискуссия разгорелась в эфире канала «Россия 1».

    Выступая в программе «60 минут», киевский журналист Роман Цимбалюк заявил, что причиной, по которой Россия присоединила Крым, явился якобы некий страх перед «натовскими подводными лодками».

    Председатель комитета Совета Федерации по международным Константин Косачев в ответ назвал реальную причину, почему Россия пришла на помощь Крыму.

    «Ошибаетесь, что она (миссия по воссоединению Крыма и России — прим. ФАН) носила военный характер, и мы боялись появления там каких-то подлодок НАТО. Вы продолжаете рассматривать Крым как территорию, как участок земли, который то ли здесь, то ли там. Для нас Крым был, есть и всегда будет, прежде всего, людьми, которые там живут, и для нас «красная черта» была гуманитарной», — заявил Косачев. 

    Напомним, Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года после того, как абсолютное большинство жителей полуострова поддержали это решение на референдуме.

    «Мы не боялись подлодок НАТО»: Косачев объяснил украинцу Цимбалюку, почему Крым вернулся в Россию

    Российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум был проведен в соответствии с международными практиками и правом, а решение жителей Крыма позволило им избежать последствий политического, социального и экономического хаоса, охватившего Украину.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #косачев #крым #референдум #цимбалюк #присоединение
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Юрий Поляков: Путин — гарант стабильности курса России

      13:13 23 Января 2018 479
      Читать
      12:46
      Сегодня

      Песков ответил на заявление Климкина об украинской технике в Крыму
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 23 января 06.00: атаки Турции и ССА в Алеппо, операция САА и ВКС РФ в Хаме и Идлибе
      5:59
      Сегодня

      Россия выделила $2 млн контртеррористическому управлению ООН
      2:00
      Сегодня

      Сирия: боевики обстреляли христианский район Дамаска, девять человек погибли
      20:53
      Вчера

      Украина денонсировала более 30 соглашений с Россией

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 3621

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      19522

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38673

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4414

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      38704
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      15:37   23 Января 2018
      35
      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      14:33   23 Января 2018
      344
      Путин предложил новую меру дисциплинарной ответственности судей

      Путин предложил новую меру дисциплинарной ответственности судей

      13:49   23 Января 2018
      131
      Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

      Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

      9:49   23 Января 2018
      7090