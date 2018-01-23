«Мы не боялись подлодок НАТО»: Косачев объяснил украинцу Цимбалюку, почему Крым вернулся в Россию

Москва, 23 января. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев напомнил украинскому журналисту о том, что Россия всегда воспринимала Крым, в первую очередь, как людей, в то время как Киев смотрел на полуостров просто как на территорию, «участок земли, который то ли здесь, то ли там».

Дискуссия разгорелась в эфире канала «Россия 1».

Выступая в программе «60 минут», киевский журналист Роман Цимбалюк заявил, что причиной, по которой Россия присоединила Крым, явился якобы некий страх перед «натовскими подводными лодками».

Председатель комитета Совета Федерации по международным Константин Косачев в ответ назвал реальную причину, почему Россия пришла на помощь Крыму.

«Ошибаетесь, что она (миссия по воссоединению Крыма и России — прим. ФАН) носила военный характер, и мы боялись появления там каких-то подлодок НАТО. Вы продолжаете рассматривать Крым как территорию, как участок земли, который то ли здесь, то ли там. Для нас Крым был, есть и всегда будет, прежде всего, людьми, которые там живут, и для нас «красная черта» была гуманитарной», — заявил Косачев.

Напомним, Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года после того, как абсолютное большинство жителей полуострова поддержали это решение на референдуме.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум был проведен в соответствии с международными практиками и правом, а решение жителей Крыма позволило им избежать последствий политического, социального и экономического хаоса, охватившего Украину.