Буланова попала в больницу вместе с сыном

Санкт-Петербург, 23 января. Заслуженная артистка России, известная певица Татьяна Буланова оказалась в больнице.

Как рассказала сама Буланова, в одном из медицинских учреждений Петербурга она провела целую ночь вместе со своим сыном. Почему именно телеведущая и актриса оказалась в больнице, она не уточнила.

Поклонники певицы были сильно встревожены информацией, которой Буланова поделилась в Instagram, отмечает «Дни.ру».

Пользователи социальной сети пожелали певице и ее сыну скорейшего выздоровления. В комментариях к записи сама Буланова попросила поклонников не волноваться и уточнила, что ни ее здоровью, ни здоровью ее сына Никиты ничего не угрожает.