Латакия: армия Сирии уничтожила более десяти боевиков «Джебхат ан-Нусры»

Латакия, 23 января. Правительственные войска Сирии отразили нападение боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 на севере провинции.

Военные источники сообщили сирийскому информационному агентству «САНА», что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) предприняли попытку захватить один из укрепленных пунктов армейцев в северной части Латакии около населенного пункта Сараф. Отмечается, что Латакия является одним из наиболее стабильных регионов Сирии, в котором сейчас проживают беженцы со всей страны. Крупных боевых столкновений в Латакии не отмечалось около двух лет.

По данным источника атака джихадистов была успешно отбита. В ходе столкновения уничтожено не менее 13 террористов.

Сейчас сирийская армия продолжает военную операцию по освобождению провинции Идлиб от боевиков «Ан-Нусры». Сейчас армейцы зачищают от боевиков периметр бывшей авиационной базы Абу ад-Духур.

Ранее сообщалось, что по заявлению президента РФ Владимира Путина Россия продолжит поддерживать сирийскую армию в борьбе с террористами после вывода основного контингента войск из САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.