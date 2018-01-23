Киев, 23 декабря. Помощник президент РФ Владислав Сурков встретится со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 26 января в Дубае. По мнению украинского политолога Михаила Погребинского, очередной раунд переговоров по Донбассу не станет прорывом.

Спепредставитель США по Украине Курт Волкер 24 января прибудет в Донбасс, на следующий день проведет переговоры с киевскими чиновниками, сообщила украинская служба «Голоса Америки». Переговорный марафон продолжится 26 января в Дубае.

«Серьезных ожиданий продвижения по линии компромисса нет. После принятия закона «о реинтеграции Донбасса» у Москвы появляется серьезный аргумент вообще прекращать любые переговоры», — заявил эксперт Михаил Погребинский.

По его мнению, встреча Суркова и Волкера будет проходной — российская сторона не будет менять позицию по миротворцам ООН, разводу вооружений от линии разграничения в Донбассе. Эксперт добавил, что для прекращения войны нужен ввод миротворческого контингента, затем проведение выборов и присвоение Донбассу статуса автономии. Погребинский акцентировал внимание на том, что Донбасс готовится выйти из состава Украины.

«Я по-прежнему считаю, что единственная возможность сохранить Донбасс в составе Украины – это обеспечить реальную автономию. Если от этого отказываются и США и Европа, то никакой интеграции не будет, территория будет медленно уходить от Украины», — сказал Погребинский, его слова приволит «Политнавигатор».

Он подчеркнул, что Трамп неоднократно высказывал желание найти общий язык с Россией. Однако Волкер на переговорах с Сурковым демонстрирует не президентскую линию, а позицию оппонентов Трампа. В связи с этим Погребинский назвал Волкера «очень странным представителем Госдепа».

Напомним, что глава государства Владимир Путин на Большой пресс-конференции и во время общения на площадке дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия не допустит резни в Донбассе. Президент подчеркнул, что украинцы являются братским народом и Москва хочет видеть в Украине дружественное государство.