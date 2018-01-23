Никифоров предупредил Microsoft о миллиардных убытках в России из-за санкций

Давос, 23 января. Компания Microsoft может потерять миллиарды долларов из-за ограничения продаж программного обеспечения российским компаниям в связи с санкционными рисками, заявил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.

Он также выразил мнение, что российское ПО можно будет полностью заменить, однако это потребует дальнейших инвестиций и доработки. Однако подобные решения, прежде всего, ударяют по американской экономике, считает Никифоров.

«Это закончится тем, что компания Microsoft потеряет рынок в несколько миллиардов долларов с точки зрения своих корпоративных и государственных клиентов в нашей стране», — заявил министр на просьбу журналиста прокомментировать данные о проблемах доступа российских компаний к программному обеспечению, принадлежащему Microsoft.

Никифоров также добавил, что не видит в этом практического смысла.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что возможные санкции США только ухудшат отношения между странами.