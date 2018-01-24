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Сирия: сотни семей из провинции Дамаск вернулись в свои дома после пяти лет скитания
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    Сирия: сотни семей из провинции Дамаск вернулись в свои дома после пяти лет скитания

    12:00  24 Января 2018
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    Сирия: сотни семей из провинции Дамаск вернулись в свои дома после пяти лет скитания

    Дамаск, 23 января. Сотни семей вернулись в свои дома в селении Аль-Бувейда, расположенном на юге провинции Дамаск, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    В рамках усилий правительства военных Сирийской арабской армии (САА) по восстановлению мирной жизни в освобожденных районах, стало возможным возвращение мирного население в районы провинции Дамаск. Процесс начался после серии переговоров и встреч, проведенных местными комитетами по примирению с соответствующими властями в провинции Дамаск, и чиновниками министерств, занимавшихся выявлением потребностей города  в части восстановления инфраструктуры и оказания необходимых для нормальной жизни услуг.

    Перемещенные лица, пять лет скитавшиеся по временным жилищам из-за гражданской войны в Сирии, в беседе с корреспондентом ФАН рассказали, как счастливы снова быть дома. Люди добавили, что для восстановления мира и нормальной жизни они готовы работать рука об руку с властями. Военные сирийской армии останутся не только защищать населенные пункты, но и участвовать в их непосредственном восстановлении.

    На эксклюзивных кадрах ФАН видно, как пустынные улицы постепенно заполняются людьми, а грузовики подвозят новые партии местных жителей.

    5 Фото.
    5 Фотографий

    По словам министра по вопросам национального примирения САР Али Хайдара, возвращение людей домой стало возможным после укрепления безопасности и стабильности в населенном пункте и в регионе. Он также добавил, что первыми вернулись семьи погибших в войне солдат и ополченцев, затем служащие госучреждений, а потом и остальное население.

    «Победа военнослужащих армии Башара Асада над терроризмом позволила вернуть нормальную жизнь, безопасность и стабильность во многие регионы страны», — заключил Хайдар.

    Губернатор провинции Дамаск Алаа Мунир Ибрагим в свою очередь заявил, что «более 1000 семей, которые включают около 10 тысяч человек, в ближайшие часы вернутся в город Альввейду».

    «Мы работаем над обеспечением всех нужд, дорог, школ, электричества», — добавил губернатор Ибрагим.

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    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #дамаск #асад #саа #хайдар #ибрагим
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