Сирия: сотни семей из провинции Дамаск вернулись в свои дома после пяти лет скитания

Дамаск, 23 января. Сотни семей вернулись в свои дома в селении Аль-Бувейда, расположенном на юге провинции Дамаск, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

В рамках усилий правительства военных Сирийской арабской армии (САА) по восстановлению мирной жизни в освобожденных районах, стало возможным возвращение мирного население в районы провинции Дамаск. Процесс начался после серии переговоров и встреч, проведенных местными комитетами по примирению с соответствующими властями в провинции Дамаск, и чиновниками министерств, занимавшихся выявлением потребностей города в части восстановления инфраструктуры и оказания необходимых для нормальной жизни услуг.

Перемещенные лица, пять лет скитавшиеся по временным жилищам из-за гражданской войны в Сирии, в беседе с корреспондентом ФАН рассказали, как счастливы снова быть дома. Люди добавили, что для восстановления мира и нормальной жизни они готовы работать рука об руку с властями. Военные сирийской армии останутся не только защищать населенные пункты, но и участвовать в их непосредственном восстановлении.

На эксклюзивных кадрах ФАН видно, как пустынные улицы постепенно заполняются людьми, а грузовики подвозят новые партии местных жителей.

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По словам министра по вопросам национального примирения САР Али Хайдара, возвращение людей домой стало возможным после укрепления безопасности и стабильности в населенном пункте и в регионе. Он также добавил, что первыми вернулись семьи погибших в войне солдат и ополченцев, затем служащие госучреждений, а потом и остальное население.

«Победа военнослужащих армии Башара Асада над терроризмом позволила вернуть нормальную жизнь, безопасность и стабильность во многие регионы страны», — заключил Хайдар.

Губернатор провинции Дамаск Алаа Мунир Ибрагим в свою очередь заявил, что «более 1000 семей, которые включают около 10 тысяч человек, в ближайшие часы вернутся в город Альввейду».