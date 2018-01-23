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Работы победителей конкурса плакатов на тему выборов-2018 разместят в Музее современной истории
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    Работы победителей конкурса плакатов на тему выборов-2018 разместят в Музее современной истории

    14:00  23 Января 2018
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    Работы победителей конкурса плакатов на тему выборов-2018 разместят в Музее современной истории

    Москва, 23 января. Работы победителей конкурса плакатов Общероссийского народного фронта (ОНФ) по теме президентских выборов разместят на выставке в Музее современной истории России в Москве 12 марта.

    Об этом заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева, уточнив, что итоги конкурса подведут до 1 марта. Победителей определит жюри, в состав которого войдут известные деятели культуры и искусства, общественные деятели. Всего лауреатами станут 50 участников, чьи работы будут размещены на сайте в открытом доступе.

    Тимофеева также напомнила, что работы на конкурс принимаются до 20 февраля. Принять в нем участие может любой желающий без возрастных ограничений. Для этого необходимо  зарегистрироваться на сайте konkursonf.ru и загрузить изображение плаката.

    Победителией конкурса определят в трех номинациях, все получат призы и смогут принять участие в Медиафоруме ОНФ.

    По словам Тимофеевой, конкурс не имеет цели агитировать за какого-либо конкретного кандидата. «Кроме того, в самом плакате не должно быть элементов агитации за того или иного кандидата или избирательное объединение», — заключила она в комментарии РИА Новости.

    Напомним, действующий президент РФ Владимир Путин является кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Выдвижение его кандидатуры поддержали своими подписями более 1,6 млн россиян.

    Владимир Путин. Биография.

     

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    Автор: Алексей Громов
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