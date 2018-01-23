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ИГИЛ сняло осаду курдов SDF с города Гаранидж
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    ИГИЛ сняло осаду курдов SDF с города Гаранидж

    13:28  23 Января 2018
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    ИГИЛ сняло осаду курдов SDF с города Гаранидж

    Гаранидж, 23 января. Боевики «Исламского государства»1 прорвали осаду курдских подразделений на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

    Местные источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщают, что противостояние курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) вошла в наиболее кровавую стадию. Количество потерь с обеих сторон исчисляется сотнями человек. Оппозиционно настроенные курды сумели освободить от исламистов более 10 небольших населенных пунктов, однако крупных успехов операция не принесла.

    Гаранидж, Аш-Шафа и Хаджин на северо-востоке Дейр-эз-Зора все еще остаются под контролем боевиков «Халифата». Гаранидж несколько раз переходил из рук в руки, однако последнее время в населенном пункте закрепились террористы. Курдам удалось заблокировать основные подходы к городу, но в результате нескольких атак боевиков-смертников исламисты смогли деблокировать Гаранидж.

    Эксперты считают, что курдские отряды не в силах эффективно противостоять остаткам «Исламского государства» в восточной части провинции, которую SDF захватили при поддержке международной коалиции во главе с США.

    ИГИЛ сняло осаду курдов SDF с города Гаранидж

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #курды #дейр-эз-зор #гаранидж
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