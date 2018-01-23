ИГИЛ сняло осаду курдов SDF с города Гаранидж

Гаранидж, 23 января. Боевики «Исламского государства»1 прорвали осаду курдских подразделений на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Местные источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщают, что противостояние курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) вошла в наиболее кровавую стадию. Количество потерь с обеих сторон исчисляется сотнями человек. Оппозиционно настроенные курды сумели освободить от исламистов более 10 небольших населенных пунктов, однако крупных успехов операция не принесла.

Гаранидж, Аш-Шафа и Хаджин на северо-востоке Дейр-эз-Зора все еще остаются под контролем боевиков «Халифата». Гаранидж несколько раз переходил из рук в руки, однако последнее время в населенном пункте закрепились террористы. Курдам удалось заблокировать основные подходы к городу, но в результате нескольких атак боевиков-смертников исламисты смогли деблокировать Гаранидж.

Эксперты считают, что курдские отряды не в силах эффективно противостоять остаткам «Исламского государства» в восточной части провинции, которую SDF захватили при поддержке международной коалиции во главе с США.

1 Организация запрещена на территории РФ.