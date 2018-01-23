Человек с ружьем: от простого охотника и до президента

На территории большинства регионов Российской Федерации начался плановый зимний учет животных. Данные будут использоваться при определении квот на добычу зверей в следующих охотничьих сезонах. Как меняется отношение к охоте в нашей стране, разбиралось Федерального агентство новостей.

С древних времен и по наши дни множество мужчин в мире справедливо считает, что охотники — это лучшие люди на земле.

У «человека с ружьем» — охотника — складываются особые отношения и с природой, и с человеческим обществом. Охотник — это тот, кто стоит между мирами: миром людей и миром диких животных, изначальным и непокорным.

Тем более остро это чувствуется в громадной и малолюдной России, где вторая реальность — мир лугов, лесов, тайги или гор — может начинаться на окраине большого города, сразу за концом первой, рукотворной.

Отсюда и понимание того, что охота в России — это не какая-то забава, а дело для настоящих мужчин, освященное вековыми традициями.

Кодекс чести

В первую очередь, охотник — это не тот, кто много или метко стреляет. Настоящий человек охоты — это человек чести, внутренних этических и моральных правил, которые он никогда не нарушит. Ведь обычно у охотника нет зрителей или поклонников на многолюдных ревущих трибунах — свое увлечение он делит не со стадионом или концертным залом, а с диким лесом или широким полем.

Охотничьи правила, традиции и ограничения — это не просто свод инструкций, хотя, скажем, «Правила охоты» в редакции 2017 года включают более 60 статей с массой приложений. Главное то, что охота — это неписаный, но свято соблюдаемый кодекс норм поведения и практика собственного самоограничения, которые и позволяют охотнику превратить свое увлечение из страсти в занятие, схожее со служением.

Выполнение таких неписаных правил охоты всегда добровольное и зависит исключительно от воспитанности, грамотности, чести, достоинства, специальных знаний, культуры и этики настоящего охотника. Культурный охотник никогда не присвоит чужой добычи, а оставляя охотничью избушку на дальней заимке, всегда соберет в ней запас дров и консервированных продуктов. Он знает, что лес не любит шутить и кому-то, возможно, эти предусмотрительные усилия спасут жизнь.

Нравственный охотник всегда окажет помощь дикому животному, ставшему жертвой стихии или браконьерской охоты, — ведь его собственная охота всегда идет по правилам и в рамках непререкаемых ограничений. Он не будет стрелять по сидящей или плавающей добыче — ведь в таком выстреле исподтишка нет никакой храбрости или доблести.

Настоящий охотник не будет стрелять по стае птиц и тем более дробью, по зайчихе в лежке или по старке, которая притворилась раненой и затихла.

Все это именно неписаные правила, но их нарушение всегда ложится тяжким грехом на совесть настоящего охотника.

Ни в каких правилах охоты не прописано неуемное потребление алкоголя (до, после, а то и вместо охоты), стрельба по бутылкам или шапкам, а то и вовсе бессмысленные «салюты» в связи с окончанием охотничьего дня. Как нет на охоте места мату, дракам, шумным застольям или хвастовству своим новеньким полуавтоматическим оружием. Всю эту суету стоит оставлять в городе, а не тянуть с собой в то место, где есть только ты и природа вокруг тебя.

Ну и, конечно, культурный и сдержанный охотник никогда не опустится до ставшего нынче типичным жлобства, когда охота ведется с применением всего арсенала технических средств и приспособлений, совершенно несвойственных традиционной охоте. Охотник с капканами или охотник, палящий по горным баранам с вертолета, — уже не охотник, но садист и убийца. Для которого уничтожение животных превратилась в кровавое сафари, не имеющее ничего общего с традициями охоты.

И еще кое-что. Подлинный охотник лучше всех прочих людей знает: сам он — тоже может оказаться «дичью» для тех великих сил, что управляют этим прекрасным миром. И поэтому он идет на охоту со смирением, понимая, что зверь и охотник — равны. И, осознавая это, охотник сделает все, чтобы отказаться от привычек типичной жертвы и избежать чужих силков. Поэтому жизнь охотника — безупречна.

Нужна ли России охота?

Часто в сознании современного городского жителя охота ассоциируется исключительно с богатыми забавами узкого слоя национальной элиты. Почему это происходит, совершенно ясно — многие из городских жителей лес видят два-три раза в год, исключительно в сезон своей собственной, «тихой» грибной охоты.

Для таких людей охота и в самом деле кажется чем-то странным. Зачем, мол, стрелять в невинных зверушек, лисичек, зайчиков, свинок и прочее «ми-ми-ми»?! Мы должны их охранять и заботится о них, как в детских сказках!

Но реальность дикой природы совсем другая — чаще всего она равнодушна к человеку, а то и открыто враждебна. Так, только от нападений медведей на человека в России ежегодно фиксируется до 10 случаев со смертельным исходом и около сотни случаев, которые закончились не столь трагично. Большая часть таких нападений характерна для Сибири и Дальнего Востока.

А вот для жителей Центральной России наибольшую опасность представляют… лисы и енотовидные собаки. Каждый год в России фиксируется более 100 случаев нападения лисиц на человека. Конечно, подавляющая часть этих нападений приводит только к ранениям, но и это представляет страшную опасность — ведь лисица является одним из основных переносчиков бешенства. Вот такое, понимаешь, «ми-ми-ми».

Немалую опасность для людей представляют и крупные копытные — лоси, маралы, лесные кабаны, которые тоже могут вести себя агрессивно по отношению к людям. Вот лишь два характерных примера.

В сентябре 2017 года испуганного лося смогли остановить только возле столичной станции метро «Выхино». После чего все запомнили «рецепт от Николая Дроздова», который предложил москвичам брать веточки и отгонять надоедливых лосей назад в парк «Лосиный остров» с помощью заветных слов «кыш-кыш». Как запомнили и «звездный ролик с YouTube» о диком кабане, угодившем в жилой район дальневосточной Находки и счастливо получившим по морде выброшенной раковиной. А ведь есть немало историй, когда нападения копытных заканчивались не менее трагично, нежели встреча с медведем.

Интересно, что норму «вынужденного отстрела» животных признает даже руководитель программы по сохранению биоразнообразия WWF в России Владимир Кревер. По его словам, такая норма даже необходима, так как позволяет не только обеспечить безопасность людей, но и избавить от мучений больных и покалеченных животных. Все дело в том, что в дикой природе функции охотников берут на себя хищные животные, а в современном мире такое часто невозможно.

В нашем примере, уже упомянутый национальный парк «Лосиный остров» находится в городской черте столичного мегаполиса, но при этом благодаря усилиям людей вся Московская область свободна от медведей и волков, которые являются естественными регуляторами численности крупных копытных. Так что удивительно не то, что лось оказался возле московского метро «Выхино», а то, что он не забрел на Красную площадь.

Кстати, норму экстренного отстрела планируют узаконить в России. Минприроды предлагает использовать эту крайнюю меру в отношении диких животных, если они создают риск для жизни и здоровья людей. Такая необходимость может возникнуть в районах распространения волков, медведей, лосей и диких кабанов при появлении опасных или больных животных возле жилья человека.

И, все-таки, «за охоту»!

Без сомнения, большая часть российских охотников — законопослушные люди. Причем это касается не только рядовых охотников, но и тех самых представителей российской элиты, об охотничьих излишествах которых так любит писать желтая пресса.

Скажем, несколько раз в нарушении кодекса охоты пытались обвинить министра обороны России Сергея Шойгу. Происходило это ровно до тех пор, пока сам Сергей Кужугетович не выдержал этих инсинуаций — и пригласил корреспондентов «Новой газеты» к себе «на ковер».

Как оказалось, охотится Шойгу много и часто, только вот всегда с лицензией и исключительно в официальных охотничьих угодьях, благо в его родной Туве их в избытке.

Более того, министр обороны рассказал, что его воспитание в охотничьих традициях накладывает на него и нравственные ограничения. По словам Шойгу, для него просто недопустимо убить животное, а потом, как пример, выбросить тушу в реку или оставить в лесу.

Сергей Кужугетович честно признался, что неписаный кодекс часто гораздо строже законов или инструкций: настоящий охотник, кем бы он ни был, никогда не убьет зверя, за которым он охотился больше суток, не будет стрелять в дерущихся между собой маралов… Просто потому что в первом случае — это вопрос уважения к сильному противнику, а во втором — уникальное зрелище, которое имеет ценность гораздо большую, нежели убитый олень.

Тем более оскорбительно для настоящего охотника участие в «потешной охоте», когда стрельбу ведут с оборудованной вышки, попивая коньяк или кофе и постреливая в животных, которых подгоняют к охотнику обученные люди.

Неудивительно, что после такого откровенного интервью «Новая газета» раз и навсегда закрыла тему «элитной охоты» и больше не возвращалась к сомнительным «расследованиям».

Интересно и отношение к охоте президента России. Владимир Путин выразил его в своем интервью популярному журналу Outdoor Life. По словам главы государства, культура охоты сейчас все чаще приносится в жертву уже набившей оскомину политкорректности, в то время как охота является «одной из самых ярких национальных традиций».

При этом Владимир Владимирович подчеркнул, что он категорически против бесконтрольности, массового отстрела зверей или бесконтрольной рыбалки. Но при этом считает охоту «естественной для человека вещью, неотъемлемой частью жизни наших предков».

Касательно же уместности образа «человека с ружьем» применительного к собственной фигуре, Владимир Путин напомнил американскому журналу об известных фотографиях американского президента Теодора Рузвельта, на которых тот запечатлен не просто с ружьем или удочкой, а с собственноручно убитым львом.

Охота — это не только русская, но и мировая традиция, отказ от которой вряд ли украсит или обогатит мировую культуру и ту самую традицию, которую мы все хотели бы сберечь.