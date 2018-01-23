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Новости Сирии
Сирия, Ирак, Судан и Египет могут купить С-400 у России
Технологии
С-400 помогут Ближнему Востоку отбиться от «носителя демократии» США — военный эксперт
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    С-400 помогут Ближнему Востоку отбиться от «носителя демократии» США — военный эксперт

    13:38  23 Января 2018  /обновлено: 15:30  23 Января 2018
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    С-400 помогут Ближнему Востоку отбиться от «носителя демократии» США — военный эксперт

    Российская Федерация ведет активные переговоры о продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» ряду стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    Российские комплексы ПВО С-400 обеспечат суверенитет других стран, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    «Сейчас ведется соответствующая переговорная работа. Это уникальные комплексы с непревзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО», — отметил министр во время рабочей поездки по странам Юго-Восточной Азии.

    В настоящее время два комплекса С-400 «Триумф» ежедневно прикрывают воздушное пространство над российскими военными базами «Хмеймим» и «Тартус» в Сирийской арабской республике. По словам главы военного ведомства, Москва готова поделиться с другими государствами опытом применения своей военной техники и вооружения.

    Министр обороны Сергей Шойгу

    «Мы видим, как мир становится многополярным, начинают учитываться интересы многих стран и прежде всего их суверенитет, который обеспечивается сильными вооруженными силами. Наши комплексы ПВО являются как раз одним из гарантов поддержания суверенитета этих стран, потому что основной «носитель демократии» (США — прим. ФАН) обычно использует средства воздушного нападения. Это самолеты или ракеты, размещенные на них. Это также крылатые ракеты», — говорит военный аналитик.

    В данном случае подразумевается, что Россия может любой стране мира предложить построение полного комплекса эшелонированной системы противовоздушной обороны. Сюда входят все виды существующих зенитно-ракетных комплексов малой, средней и большой дальности, а также радиолокационные станции.

    «Более того, все эти компоненты могут быть объединены в единые автоматизированные системы управления или системы запрещения доступа минимальными усилиями. Российские комплексы полностью отвечают этой концепции, чем не могут похвастаться конкуренты Москвы на рынке вооружений. Если мы говорим о возможностях комплексов ПВО, то за рубежом передовой комплекс только один — это ЗРК Patriot. Но когда мы начинаем сравнивать с нашими С-400 или С-300В4, то этот комплекс им проигрывает по многим параметрам», — продолжает эксперт.

    По словам собеседника ФАН, американский Patriot проигрывает «Триумфу» по дальности обнаружения, поражения, номенклатуре целей, по скорости их перехвата. В отличие от российского С-400, американский аналог на практике не обеспечивает полного прикрытия воздушного пространства.

    С-400 "Триумф"

    «Тут стоит вспомнить атаку хуситов, которые запустили несколько баллистических ракет по столице Саудовской Аравии. Тогда именно Patriot оборонял воздушное пространство Эр-Рияда, но не справился со своей задачей. Нет, ракеты ЗРК попали по цели, но было израсходовано гораздо больше боеприпасов, чем заявляется в рекламной брошюре. Если бы там стоял наш комплекс, то расход был бы по принципу «одна ракета — одна цель». У нас это сейчас становится главным показателем. В общем, С-400 поможет странам Ближнего Востока отбиться от «носителя демократии», — заключил аналитик.

    Не стоит также забывать и о том, что Россия располагает комплексами ПВО, не имеющими аналогов в мире. Один из них — это комплекс ЗРК «Тор-М2», который способен на ходу обнаруживать, отслеживать и уничтожать практически любые воздушные цели.

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    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #сирия #с-400 #зрк #ракета #пво #леонков
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