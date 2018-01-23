С-400 помогут Ближнему Востоку отбиться от «носителя демократии» США — военный эксперт

Российская Федерация ведет активные переговоры о продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» ряду стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Российские комплексы ПВО С-400 обеспечат суверенитет других стран, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Сейчас ведется соответствующая переговорная работа. Это уникальные комплексы с непревзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО», — отметил министр во время рабочей поездки по странам Юго-Восточной Азии.

В настоящее время два комплекса С-400 «Триумф» ежедневно прикрывают воздушное пространство над российскими военными базами «Хмеймим» и «Тартус» в Сирийской арабской республике. По словам главы военного ведомства, Москва готова поделиться с другими государствами опытом применения своей военной техники и вооружения.

«Мы видим, как мир становится многополярным, начинают учитываться интересы многих стран и прежде всего их суверенитет, который обеспечивается сильными вооруженными силами. Наши комплексы ПВО являются как раз одним из гарантов поддержания суверенитета этих стран, потому что основной «носитель демократии» (США — прим. ФАН) обычно использует средства воздушного нападения. Это самолеты или ракеты, размещенные на них. Это также крылатые ракеты», — говорит военный аналитик.

В данном случае подразумевается, что Россия может любой стране мира предложить построение полного комплекса эшелонированной системы противовоздушной обороны. Сюда входят все виды существующих зенитно-ракетных комплексов малой, средней и большой дальности, а также радиолокационные станции.

«Более того, все эти компоненты могут быть объединены в единые автоматизированные системы управления или системы запрещения доступа минимальными усилиями. Российские комплексы полностью отвечают этой концепции, чем не могут похвастаться конкуренты Москвы на рынке вооружений. Если мы говорим о возможностях комплексов ПВО, то за рубежом передовой комплекс только один — это ЗРК Patriot. Но когда мы начинаем сравнивать с нашими С-400 или С-300В4, то этот комплекс им проигрывает по многим параметрам», — продолжает эксперт.

По словам собеседника ФАН, американский Patriot проигрывает «Триумфу» по дальности обнаружения, поражения, номенклатуре целей, по скорости их перехвата. В отличие от российского С-400, американский аналог на практике не обеспечивает полного прикрытия воздушного пространства.

«Тут стоит вспомнить атаку хуситов, которые запустили несколько баллистических ракет по столице Саудовской Аравии. Тогда именно Patriot оборонял воздушное пространство Эр-Рияда, но не справился со своей задачей. Нет, ракеты ЗРК попали по цели, но было израсходовано гораздо больше боеприпасов, чем заявляется в рекламной брошюре. Если бы там стоял наш комплекс, то расход был бы по принципу «одна ракета — одна цель». У нас это сейчас становится главным показателем. В общем, С-400 поможет странам Ближнего Востока отбиться от «носителя демократии», — заключил аналитик.

Не стоит также забывать и о том, что Россия располагает комплексами ПВО, не имеющими аналогов в мире. Один из них — это комплекс ЗРК «Тор-М2», который способен на ходу обнаруживать, отслеживать и уничтожать практически любые воздушные цели.