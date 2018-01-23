Губернатор Югры обсудит с молодежью президентские выборы в 2018 году

Ханты-Мансийск, 23 января. Губернатор Югры Наталья Комарова работает в Ханты-Мансийске и готовится к поездке в Нижневартовск, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В столице региона губернатор должна посетить строительные площадки — жилые дома и новую дорогу от улицы Дзержинского до объездной. Кроме того, Комарова встретится с мэром города Максимом Ряшиным.

По информации Ura.Ru, 24 января губернатор посетит Нижневартовск, где оценит работу цеха «Нижневартовскстройдетали». Затем Комарова обсудит создание новых мест в школах, ЖКХ и проблемы утилизации мусора, после чего обсудит с молодежью грядущие выборы президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года.

Отметим, что действующий глава РФ Владимир Путин будет в них участвовать как самовыдвиженец.