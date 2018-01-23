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Сирия продолжает страдать от интриг США: эксперт обвинил Вашингтон в операции Турции против Африна
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    Сирия продолжает страдать от интриг США: эксперт обвинил Вашингтон в операции Турции против Африна

    14:50  23 Января 2018
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    Сирия продолжает страдать от интриг США: кто виноват в ситуации с Африном

    Командование курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) обвинило Россию в предательстве и поддержке турецкой операции в Африне. Соответствующее заявление главнокомандующего YPG Сипана Хемо было опубликовано на официальном сайте организации:

    «Россия, как известно, размещала свои силы в Африне. А фашистская Турция на глазах у всего мира ведет преступную и захватническую войну в отношении курдского народа. За эту интервенцию и убийства — будет нести ответственность весь мир. Никому не удастся спокойно промолчать так, как будто ничего и не было».

    Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) объяснил, что на самом деле в ситуации с Африном виноваты Соединенные Штаты. Дело в том, что США оказывают курдским вооруженным формированиям поддержку в их стремлении создать автономное государственное образование, в том числе и на территории Сирии.

    Сирия продолжает страдать от интриг США: кто виноват в ситуации с Африном

    Напомним, турецкая военная операция «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований в Африне началась 20 января. Основным поводом к ее началу послужило намерение США создать на основе «Демократических сил Сирии»(SDF) так называемые «Силы безопасности границы». Об этом 14 января сообщил  представитель пресс-службы международной коалиции Томас Вил.  

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении о начале наступления турецких войск на Африн объяснил, что за названиями «Демократические силы Сирии» (SDF) или «Силы безопасности границы» скрываются террористы «Pабочей партии Курдистана» и их сирийские ответвления — PYD и YPG. При этом турецкий лидер отметил, что Анкара не имеет ни малейшего сомнения по вопросу обеспечения территориальной целостности, независимости и дальнейшего процветания Сирии.

     «Конечно, Турция рассматривает сирийские «Отряды народной самообороны» (YPG) исключительно как террористов, не делая различий между признанной террористической организацией «Рабочей партией Курдистана» (РПК) и сирийскими курдскими вооруженными формированиями, - отмечает Андрей Кошкин. - И, конечно, намерение курдов создать коридор в виде «сил безопасности границы» с помощью Соединенных Штатов Америки противоречило национальным интересам Турции и привело к обострению ситуации, которая перешла к вооруженным столкновениям».

    Сирия продолжает страдать от интриг США: кто виноват в ситуации с Африном

    Эксперт обратил внимание на то, что, с одной стороны, Турция — вторая армия в НАТО и вместе с Соединенными Штатами входит в один военно-политический союз:

    «А с другой стороны, курды получили американские ПЗРК для того, чтобы бороться с турецкой авиацией. Как видим, довольно сложная ситуация, и ее создают Соединенные Штаты Америки. Конечно же, Турция не согласилась с таким положением дел и начала активные боевые действия за освобождение кантона Африн от курдских вооруженных формирований».

    Наш собеседник отметил, что Россия, в свою очередь, проводит политику за сохранение суверенитета Сирии. В этой ситуации, отмечает эксперт, Россия выступает против активизации и турецких вооруженных сил, и против активизации действий курдских вооруженных формирований.

    «Россия за стабилизацию отношений в Сирии. Официальный Дамаск также выступает против активизации боевых действий между Турцией и курдами в Африне. Мы помним заявление Реджепа Тайипа Эрдогана о том, чтобы Россия вывела филиал Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС)  из Африна. Мы не втянулись в эту провокацию. На 17 часов, которые совпадают с московским временем, турецкой стороной было объявлено начало артобстрела, и уже в 16 часов наши военнослужащие из ЦПВС и военной полиции покинули район Африна и не участвовали в боевых действиях».

    Сирия продолжает страдать от интриг США: кто виноват в ситуации с Африном

    «Российская сторона старается выдержать довольно сложную позицию, потому что изначально мы выступали за суверенитет Сирии, а подобного рода боестолкновения не способствуют этому, особенно в условиях, когда Соединенные Штаты Америки хотели бы создать курдское квазигосударство, расчленив территорию Сирии и вызвав дестабилизацию во всем ближневосточном регионе».

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    Автор: Никита Расторгуев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #сирия #турция #курды #африн #международная коалиция
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