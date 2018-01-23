Лещенко призвал россиян голосовать за достойного кандидата на президентских выборах в 2018 году

Москва, 23 января. Известный российский исполнитель Лев Лещенко заявил, что россияне обязаны пойти на выборы президента РФ и отдать голос за достойного кандидата.

По словам народного артиста, российское общество уже ушло от состояния социальной апатии, когда в стране ничего не менялось к лучшему. Большое количество партий участвует в предвыборной гонке. Происходит некое оживление, считает Лещенко.

В интервью агентству Nation News певец заявил, что россиянам не стоит обращать внимание на призывы не ходить на выборы. Он также назвал их провокациями.

«Сейчас у нас в стране идет серьезное оживление. Появляются какие-то новые личности, к которым, возможно, проявится интерес. Я считаю, что призывы не ходить на выборы совершенно абсурдны. Нужно обязательно пойти и проголосовать за достойного кандидата», — сказал артист.

Лещенко заявил, что действующий глава государства Владимир Путин является реальным кандидатом в будущие президенты страны. Он — единственный лидер, который может возрождать Россию, добавил певец.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.