Проверить Грудинина по фактам обмана пайщиков призвали Совет по правам человека Подмосковья

Москва, 23 января. «Левый» активист Дарья Митина обратилась в Совет по правам человека Московской области с просьбой проверить кандидата на пост президента России Павла Грудинина по фактам незаконного присвоения частной собственности.

По данным Митиной, два года назад миллиардер, занимая пост директора «Совхоза имени Ленина», незаконно присвоил себе земельные паи, которые принадлежали бывшим работникам.

После этого активисты обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет Россиии и правительство Московской области с требованием расследовать хищение собственности колхоза. Митина констатировала, что «предварительное следствие велось халатно», и сейчас заявители нуждаются в юридической помощи.

Она отметила, что, став директором колхоза, Грудинин провел собрание об изменении формы собственности, на котором присутствовали 216 человек из необходимых 526. Подписи отсутствующих участников были подделаны, уверяет она. Число акционеров сократилось до 40 человек, а сам Грудинин оказался владельцем 42,86% акций совхоза, передает Ura.Ru.