Выборы-2018: наблюдатели ОБСЕ не приедут в Крым

Варшава, 23 января. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявило, что не станет направлять своих наблюдателей в Крым во время президентских выборов в России. Об этом во вторник заявил официальный представитель организации Томас Раймер.

«Среди стран, входящих в ОБСЕ, не достигнуто консенсуса по этому вопросу, а значит, мы не можем там работать», — отметил Раймер.

Что касается работы наблюдателей в других регионах России, то она начнется в начале февраля. Всего же БДИПЧ планирует направить в Россию 420 краткосрочных и 80 долгосрочных наблюдателей, как и на прошлых выборах.

Напомним, что выборы состоятся 18 марта этого года. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что намерен выставить свою кандидатуру. Он уже собрал необходимое число подписей для регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца.

Владимир Путин. Биография