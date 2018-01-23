Выборы-2018: около 65 тысяч подписей собрано в поддержку крановщицы Лисицыной

Москва, 23 января. Порядка 65 тысяч подписей было собрано в поддержку кандидата в президенты России от партии «РОТ Фронт», крановщицы Натальи Лисицыной из Петербурга.

«На вчерашний день где-то 65 тысяч подписей», — сообщила сама кандидат в президенты РИА Новости.

Сбор подписей в ее поддержку продолжается в 51 регионе России, отметила она.

Напомним, для того, чтобы избираться от непарламентской партии, которой является «РОТ Фронт», Лисицыной необходимо до 31 января собрать, обработать и представить в Центризбирком не менее 100 тысяч подписей.

На выборы-2018 Лисицына идет в качестве представителя рабочего класса в России.

При этом в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина, который решил идти на предстоящие президентские выборы в качестве самовыдвиженца, было собрано уже 1,6 млн подписей.