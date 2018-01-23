В США объявили угрозу цунами после мощного землетрясения у берегов Аляски
Джуно (штат Аляска, США), 23 января. Землетрясение магнитудой 8,0 произошло у берегов штата Аляска в США. В результате в некоторых частях штата и Канады возникла угроза цунами.
Сообщение об этом распространила Геологическая служба США. Как уточнили специалисты, очаг залегал на глубине 19 км, в 279 км к юго-востоку от города Кадьяк, пишет «Газета.ру».
#Terremoto 8.1 a 250 km southeast of Chiniak, #Alaska, #tsunami warning in atto #quake #earthquake pic.twitter.com/Q2gx6nxtlp— Sottocoperta.Net (@SottocopertaNet) January 23, 2018
Информация о пострадавших, а также разрушениях инфраструктуры пока не поступала.
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