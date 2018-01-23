В США объявили угрозу цунами после мощного землетрясения у берегов Аляски

Джуно (штат Аляска, США), 23 января. Землетрясение магнитудой 8,0 произошло у берегов штата Аляска в США. В результате в некоторых частях штата и Канады возникла угроза цунами.

Сообщение об этом распространила Геологическая служба США. Как уточнили специалисты, очаг залегал на глубине 19 км, в 279 км к юго-востоку от города Кадьяк, пишет «Газета.ру».

Информация о пострадавших, а также разрушениях инфраструктуры пока не поступала.