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Выборы 2018
Выборы-2018: кандидат в президенты Ирина Волынец передаст подписи в ЦИК 30-31 января
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    Выборы-2018: кандидат в президенты Ирина Волынец передаст подписи в ЦИК 30-31 января

    13:00  23 Января 2018
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    Выборы-2018: кандидат в президенты Ирина Волынец передаст подписи в ЦИК 30-31 января

    Москва, 23 января. Кандидат в президенты от «Народной партии России» Ирина Волынец заявила, что планирует передать в ЦИК подписи в свою поддержку 30-31 января. Руководитель Национального родительского комитета добавила, что точной даты пока нет. 

    Ирина Волынец оценила возможность передачи в Центризбирком России списки с подписями россиян в свою поддержку. По ее словам, это возможно осуществить 30 или 31 января. Ранее кандидат от «Народной партии России» сообщила, что было собрано 83 тысячи подписей. 

    Известно, что Волынец подавала документы в ЦИК дважды: в первый раз от партии «Народ против коррупции», однако получила отказ. 12 января она была выдвинута кандидатом от «Народной партии России». Центризбирком разрешил открыть счет для создания избирательного фонда.

    Напомним, что российский лидер Владимир Путин принимает участие в выборах в качестве самовыдвиженца, в его пользу было собрано свыше 1,6 млн подписей. Президентские выборы намечены на 18 марта 2018 года. 

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #волынец #выборы-2018
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