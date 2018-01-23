Названа дата встречи доверенных лиц Путина на выборах президента России

Москва, 23 января. Встреча доверенных лиц президента РФ Владимира Путина, который в этом году будет баллотироваться на четвертый срок, состоится 29 и 30 января. Об этом во вторник заявил один из доверенных лиц российского лидера — артист театра и кино Василий Лановой.

«29 и 30 января я встречаюсь с теми, кто вошел в число доверенных лиц Путина, и тогда смогу рассказать более конкретно о моей миссии в качестве доверенного лица», — отметил он.

Лановой отметил, что решил представлять интересы Путина, поскольку не видит более подходящего кандидата на этот пост. Список доверенных лиц Путина уже включает в себя 259 человек. Напомним, что президентские выборы состоятся в России 18 марта.

Владимир Путин. Биография