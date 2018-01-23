Аксенов пообещал продать все имущество олигарха Коломойского в Крыму

Симферополь, 23 января. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона выставят на торги все ранее национализированные объекты, принадлежавшие структурам украинского олигарха Игоря Коломойского.

Украинские банки отказались возвращать вклады крымчанам после мартовского референдума 2014 года. Наибольшие финансовые обязательства оказались невыполненными у принадлежащего Игорю Коломойскому «Приватбанка». В связи с этим власти Крыма приняли решение о национализации объектов Коломойского, находящихся на полуострове. По словам Сергея Аксенова, все имущество будет выставлено на торги.

«Готовы даже опускаться где-то в цене. Как только появится реальный покупатель, все будет реализовано, деньги поступят в кассу и будут выплачены гражданам», — отметил он.

Аксенов считает, что имущества украинского олигарха достаточно, чтобы вернуть крымским вкладчикам деньги. Он отметил, что за два года было выплачено 1,8 млрд рублей при общей задолженности в 5 млрд.

Напомним, что в ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин утвердил федеральный закон об особенностях налогообложения на имущество физлиц в Крыму. Документ внес изменения в Налоговый кодекс, согласно чему на недвижимость не применяется норма по исчислению налога по данным, предоставленным до марта 2013 года. В Госсовете пояснили, что закон устраняет противоречия между крымскими и федеральными нормативными актами.