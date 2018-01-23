Боевики ИГ в Сирии пересели с пикапов на мотоциклы

Дейр-эз-Зор, 23 января. Боевики «Исламского государства»1 в столкновениях с курдами начали применять «летучие» отряды на мотоциклах.

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство опубликовало кадры, на которых зафиксировано одно из столкновений боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) с отрядами курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Исламисты используют боевиков-мотоциклистов в перестрелках с курдами в городских условиях населенного пункта Гаранидж. Подобная тактика, учитывая обилие завалов на городских улицах, придает террористам значительную мобильность, мотоцикл позволяет быстро менять позицию и оперативно передвигаться между линиями обороны. При этом боевая эффективность «мото-боевиков» вызывает серьезные сомнения. Стрелок вынужден вести огонь в движении с одной руки, держась при этом за водителя. Чаще всего выстрелы при этом попадают «в молоко», считают эксперты.

Ранее сообщалось, что исламисты активно применяют пикапы с установленными крупнокалиберными пулеметами для внезапных нападений на курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.