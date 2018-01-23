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Песков ответил на заявление Климкина об украинской технике в Крыму
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    Песков ответил на заявление Климкина об украинской технике в Крыму

    12:46  23 Января 2018  /обновлено: 13:53  23 Января 2018
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    Песков ответил на заявление Климкина об украинской технике в Крыму

    Москва, 23 января. Российское предложение Украине забрать военную технику из Крыма носит вполне официальный характер. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом, он ответил на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который заявил, что официальных предложений от России не поступало.

    «Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом, дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу», —  отметил он.

    Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предложил Украине забрать военную технику, которая хранилась на полуострове до того, как регион перешел в состав России в 2014 году. Крым перешел в состав РФ по итогам народного референдума, на котором большинство жителей высказалось за выход из Украины. В конце прошлого года на пресс-конференции Путин заявил, что решение с Крымом окончательное и пересмотру не подлежит.

    Впрочем, член комитета по международным делам Совета Федерации, представитель Крыма Сергей Цеков уверен, что Украина заберет свое имущество в любом случае, пишут «Дни.ру».

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    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #украина #песков #крым
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