Эс-Сувейда, 23 января. Власти Сирии возрождают туристический сектор в провинции Эс-Сувейда.

Представители департамента туризма сообщили, что количество проектов в данной сфере, осуществленных к концу прошлого года, составило 77 объектов. Директор ведомства Яаруб аль-Арбид подчеркнул, что некоторые из туристических объектов в Эс-Сувейде уже прошли процедуру лицензирования, в их числе скверы, бассейн, ряд ресторанов и крупный гостиничный комплекс.

Отмечается, что правительство Сирийской арабской республики тесно сотрудничает с российской стороной при восстановлении инфраструктуры страны. РФ продолжает оказывать поддержку гражданам САР, направляя в порт Тартус строительные материалы и технику. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил о начале вывода группировки войск из Сирии, при этом Вооруженные силы сохранят военные базы ВКС РФ «Хмеймим» и российского ВМФ «Тартус».