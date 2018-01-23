Все у нас нормально: Песков рассказал о состоянии здоровья Лаврова

Москва, 23 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о каких-либо проблемах со здоровьем у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Западный журналист поинтересовался у Пескова о здоровье Лаврова. Вопрос вызвал у представителя Кремля некоторое удивление: он отметил, что не обладает информацией о каких-либо проблемах со здоровьем Лаврова.

«Я не знаю, я вчера вот видел его (Лаврова. — Прим. ФАН) по телевизору на пресс-конференции, — заметил пресс-секретарь президента России, — и сегодня, сейчас будут переговоры, не знаю, будет или нет, но он должен быть, он, естественно, в списке участников».

«Не волнуйтесь, — успокоил Песков сотрудника СМИ, — все у нас нормально».

Ранее Лавров рассказал, что научился у российского президента Владимира Путина фразе «западные партнеры». Министр добавил, что есть «партнеры договороспособные, а есть партнеры безнадежно недоговороспособные».