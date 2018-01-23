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Юрий Поляков: Путин — гарант стабильности курса России
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    Юрий Поляков: Путин — гарант стабильности курса России

    13:13  23 Января 2018
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    Рост рейтинга России и Путин, или Почему нам необходима преемственность власти

    Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News&World Report. При этом по уровню влияния наша страна, по мнению составителей, занимает второе место в мире. Аналитики связывают рост влияния России с личностью лидера страны Владимира Путина, который в настоящий момент является также кандидатом в президенты РФ на выборах-2018.

    О роли действующего главы государства в судьбе России Федеральному агентству новостей рассказал известный российский писатель, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Юрий Поляков. Он отметил, что уже не в первый раз становится доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

    «Я уже в третий раз становлюсь доверенным лицом Путина как кандидата в президенты России, — отметил писатель. — И каждый раз я это делаю с чувством, скажем так, исторической необходимости. Потому что я считаю, что после того разгрома — и политического, и экономического, и морального, и культурного, — который был учинен в России в конце 80-х — начале 90-х годов не без помощи наших западных «партнеров», главная задача для нашей страны сегодня — это преемственность власти. Только преемственность обеспечит последовательность курса на восстановление нашего суверенитета, экономики и т.д.».

    Именно с последовательностью и с преемственностью курса действующего российского руководства связаны успехи России и усиление ее роли на международной арене, считают эксперты. По мнению Юрия Полякова, нынешний путь наиболее приемлем для России, в истории которой самые большие успехи всегда были связаны с мощной личностью во главе государства.

    Писатель, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Юрий Поляков

    «Россия так устроена, что у нас последовательность курса всегда связана с личностью, — отметил писатель. — Хорошо это или плохо, судить не берусь, но такова наша историческая особенность. Все эти разговоры, что якобы главное — это сменяемость, это коварное лукавство. Для каких-то цивилизаций сменяемость — это благо, для каких-то — катастрофа. Для нашей цивилизации резкая необоснованная смена курса всегда заканчивалась национальной катастрофой. Так было и в 1917 году, и в 1991-м. Поэтому я уверен, что сегодня действующий президент Владимир Путин — и только он — действительно гарант стабильности курса нашей страны. Именно поэтому я уже третий раз становлюсь доверенным лицом Владимира Путина на выборах».

    По словам собеседника ФАН, это не значит, что у него нет никаких претензий к власти. Писатель отметил, что России необходимы определенные внутриполитические изменения.

    «Считаю, что гораздо жестче надо бороться с коррупцией, гораздо жестче нужно бороться с присутствием в нашей элите людей, настроенных антипатриотично, но это уже частности», — подчеркнул Юрий Поляков, по словам которого, он уверен, что президент Владимир Путин обеспечит поступательный курс России.

    Именно с преемственностью курса действующего руководства связаны успехи России, считает Поляков

    Как сообщает «Газета.ру», по версии журнала US News&World Report Россия сегодня занимает 26-е место в рейтинге лучших стран мира. Это на одну позицию выше, чем в прошлом году. В то же время Соединенные Штаты опустились на одну строчку рейтинга — с седьмой на восьмую позицию. Первое место в списке, в который входит 80 стран, занимает Швейцария, далее идут Канада, Германия, Великобритания и Япония. По уровню влияния Россия занимает второе место в мире. Ранее сообщалось, что наша страна вошла в топ-30 лучших стран мира.

    Напомним, выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. Президент РФ избирается сроком на шесть лет. Действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, его доверенными лицами являются представители всех слоев общества — это творческая интеллигенция, врачи, известные артисты и музыканты, спортсмены, фермеры, представители СМИ и т.д.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #поляков #выборы-2018
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