МОК отказал России в ускоренном рассмотрении апелляции на критерии отбора спортсменов

Москва, 23 января. Международный олимпийский комитет не разрешил ускоренное рассмотрение апелляции России, которая пытается оспорить критерии отбора спортсменов на Олимпийские игры. Об этом во вторник заявил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

«Ситуация по поданной апелляции на критерии отбора следующая: Международный олимпийский комитет отказывается ускоренно их рассматривать, а времени у нас остается мало», — рассказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников и другие российские спортсмены не получили приглашения на Олимпиаду. В списке приглашенных также не оказалось биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Витора Ана и лыжника Сергея Устюгова, сообщает «Свободная пресса».