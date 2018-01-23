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Кремль отреагировал на отстранение «чистых» российских спортсменов от Олимпиады
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    Кремль отреагировал на отстранение «чистых» российских спортсменов от Олимпиады

    12:15  23 Января 2018
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    Кремль отреагировал на отстранение «чистых» российских спортсменов от Олимпиады

    Москва, 23 января. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал «удручающей новостью» сообщения о вероятном недопуске «чистых» российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2018 и рассчитывает, что ситуация будет прояснена МОК.

    Напомним, 22 января в СМИ появились сообщения о том, что биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана и лыжника Сергея Устюгова нет в списке потенциальных участников зимних ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане, которые стартуют 9 февраля.

    Сергей Устюгов

    «Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты», — подчеркнул Песков.

    Он также выразил надежду на то, что в любом случае ситуация будет проясняться, поскольку, естественно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК есть. При этом Песков добавил, что хочется скорее прояснить ситуацию с «чистыми» российскими спортсменами.

    Кремль отреагировал на отстранение «чистых» российских спортсменов от Олимпиады

    Напомним, в декабря 2017 года президент Владимир Путин заявил, что Москва не собирается мешать спортсменам, которые захотят принять участие в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Кроме того, лидер страны заявил, что Россия не намерена бойкотировать Игры-2018.

    Ранее МОК отстранил российскую сборную, однако допустил «чистых» атлетов из России под нейтральным флагом.

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    Автор: Дана Балан
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