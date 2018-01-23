В московских центрах «Мои документы» ввели новые услуги

Москва, 23 декабря. В столичных центрах «Мои документы» с начала 2018 года появился ряд нововведений, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Сотрудники центров «Мои документы» в Москве прошли подготовку по программе «Искренний сервис» и получили новую форму. На стойках у администрации появились новые визитки. Зона ожидания для клиентов центров стала комфортней — повесили крючки для сумок, офисы снабдили кулерами с водой, поставили вазы с конфетами.

Каталог услуг также обновлен — напротив каждой позиции есть пометка о возможности подачи онлайн заявки. Отметим, что плакаты со столичным стандартом государственных услуг утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Напомним, что 29 декабря 2017 года президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому россияне смогут подавать комплексные запросы в МФЦ о предоставлении сразу нескольких услуг.