Ученые объяснили, какие партнеры склонны к изменам

Москва, 23 января. Ученые определили, какие партнеры чаще всего изменяют своим вторым половинам. По их мнению, причину нужно искать в семье пассии, заявила автор исследования Дана Вайзер.

Американские ученые провели исследование среди жителей страны и выявили, что около 15–20% людей, состоящий в браке, изменяли своим супругам.

«Существует много исследований о том, как семейные переживания формируют отношения между людьми, и мне было любопытно, повлияли ли на неверность воспоминания из семейного опыта», — поделилась мыслями Вейзер.

Как оказалось, чаще всего в отношениях изменяют те партнеры, которые считают, что их родители были неверны друг другу. Такие люди чаще других обманывают свою вторую половину. Однако Вейзер отметила, что в этом правиле есть исключения: определяющую роль играют существующие между людьми отношения.

«Это означает, что участие в поддержании отношений и высококачественная коммуникация значительно повлияют на снижение вероятности неверности в ваших собственных отношениях», — приводит слова Вейзер Planet Today.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече со школьниками отметил, что семья играет основную роль в воспитании личности ребенка.