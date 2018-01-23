Рябков: Запад злоупотребляет сепаратной дипломатией в отношении Сирии и Ирана

Москва, 23 января. В настоящее время Соединенные Штаты и их «единомышленники» все чаще склонны прибегать к сепаратному, не инклюзивному подходу в дипломатических переговорах, работая над такими важнейшими темами, как Сирия и Иран. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что пока что России не поступало предложение о работе в контактной группе по Ирану, однако в Москве готовы его рассмотреть.

«Когда и если какие-то идеи такого рода поступят мы их, конечно, рассмотрим, — приводит слова Рябкова РИА Новости. — Но сразу хочу сказать, что беспокоит все определеннее проявляющаяся в последнее время тенденция к сепаратным, откровенно закрытым и нетранспарентным форматам работы «единомышленников» США и их европейских союзников».

Отметим, что российская дипломатия, напротив, действует максимально инклюзивными методами, вовлекающими в политический процесс всех заинтересованных лиц — именно такой подход президент России Владимир Путин предложил использовать при подготовке Конгресса национального диалога Сирии.

Напомним, ранее Ura.ru сообщало, что Конгресс нацдиалога Сирии будет проходить в последних числах января в Сочи.