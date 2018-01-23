«Ростелеком» подключил к линиям связи 21 лечебное учреждение в Карелии по указу Путина

Петрозаводск, 23 января. Компания «Ростелеком» подключила к линиям связи 21 лечебное заведение в Карелии.

В прошлом году организации удалось подключить к волоконно-оптическим линиям связи 61 лечебно-профилактическое учреждение, в том числе медицинские организации, удаленность которых от районных центров составляет более 100 км.

«В этом году нам предстоит подключить 11 объектов, требующих для этого большого объема строительных работ», — заявил глава Карельского филиала «Ростелеком» Александр Левашев.

Благодаря новым технологиям врачи могут осуществлять он-лайн консультации с пациентами, а также общаться с коллегами из других федеральных медицинских организаций.

Напомним, что в следующем году для исполнения указа президента России Владимира Путина еще 13890 сельских больниц и поликлиник будет обеспечено высокоскоростным доступом в интернет.