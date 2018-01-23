«Россия может отказаться от Олимпиады»: Валуев отреагировал на отстранение «чистых» спортсменов

Москва, 23 января. Международный олимпийский комитет, отстраняя «чистых спортсменов», пытается добиться, чтобы Россия отказалась от поездки на Олимпийские игры в Пхенчхан. Об этом во вторник заявил депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Так он прокомментировал недопуск шорт-трекиста Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова на Олимпиаду.

«Все это предпринимается для того, чтобы у России лопнуло терпение, и мы послали их куда подальше и не поехали на Олимпиаду вообще. Грубо говоря, если мы съедаем вот это решение МОК, то нам подкинут еще кого-нибудь. Нас вынуждают вообще не ехать на Игры», — рассказал Валуев РИА Новости.

Напомним, что ранее стало известно, что в списке потенциальных участников ОИ-2018 отсуствуют Шипулин, Ан и Устюгов, хотя их допинг-пробы всегда были отрицательными. Как сообщает Infox.ru, Олимпийский комитет России подтвердил эту информацию и отметил, что МОК имеет право не приглашать тех или иных спортсменов, однако подобные решения должны быть четко аргументированы.