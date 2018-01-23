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Турция бомбит Африн: такова цена, которую курды платят за свои ошибки
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    Турция бомбит Африн: такова цена, которую курды платят за свои ошибки

    12:13  23 Января 2018
    4115

    Турция бомбит Африн: такова цена, которую курды платят за свои ошибки

    22 января пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле самым внимательным образом наблюдают за ходом операции Турции в сирийском Африне. И добавил, что принцип сохранения территориальной целостности Сирии для российской стороны остается основополагающим.

    Дело тонкое

    Напомним, что 20 января генштаб вооруженных сил Турции объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» в районе Африн — сирийской территории, находящейся в 60 км к западу от Алеппо. По сути, это уже второе турецкое вторжение в Сирию, осуществляемое без формального разрешения Дамаска. Первое имело место в 2016 году, когда Анкара осуществляла операцию «Щит Евфрата» на территории сирийской провинции Алеппо.

    В ходе проведения «Оливковой ветви» подверглись артиллерийским и авиаударам районы, контролируемые курдскими вооруженными формированиями Сирийских Демократических сил (YPG, YPJ). Пострадало и гражданское население.

    Турецкий вице-премьер Бекир Боздаг прокомментировал действия Анкары следующим образом: «Эта операция направлена не против проживающих там [в Африне] наших туркменских, курдских и арабских братьев, а против террористических организаций. Она начата с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии и будет продолжаться на основе этих принципов. После того, как операция успешно достигнет поставленных целей, Турция оттуда уйдет».

    Положение дел на северо-востоке Сирии одновременно и простое, и сложное. Анклав Африн с 11 июля 2012 года контролируется курдским ополчением YPG, что делает его в глазах Турции плацдармом террористов, способствующих росту курдского сепаратизма внутри самой Турции. Неудивительно, что турки давно уже были не прочь «зачистить» афринский плацдарм. Особенно — используя в качестве «пушечного мяса» отряды оппозиционной Дамаску ССА. Что, по понятным причинам, не нравится президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду.

    При этом курды не перестают мечтать о создании собственного независимого государства, что не нравится Асаду еще больше. Больше, чем Асаду, идея независимого Курдистана не нравится, пожалуй, лишь президенту Турции Реджепу Эрдогану, который и санкционировал проведение «Оливковой ветви».

    Турция бомбит Африн: такова цена, которую курды платят за свои ошибки

    Заметим, что на территории Турции присутствует авиабаза Инджирлик, используемая США для оказания помощи курдским вооруженным формированиям, которые Турцией считаются бандами террористов. Кроме того, американцы собрались формировать в Африне некие «силы охраны границы», не подконтрольные Дамаску и уж, конечно, не подконтрольные Анкаре.

    На минутку, Турция и США — союзники по блоку НАТО, в текущий момент наращивающего уровень конфронтации с Россией. Для которой Турция является ситуативным союзником на сирийском ТВД. На котором курды вместе с Дамаском и Москвой воевали против отрядов «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

    Продолжим раскручивать этот клубок. Как известно, Россия неоднократно убеждала курдов не номинально, а на деле передать территорию Африна под юрисдикцию властей САР, чтобы способствовать сохранению территориальной целостности Сирии. Однако данные предложения Москвы и Дамаска курды отвергли, полагаясь на помощь США.

    В свою очередь, Россия не только не прекращала стараться усадить курдов за стол общесирийских переговоров, но и разместила на контролируемой курдами территории оперативную группу российского Центра примирения враждующих сторон, а также военную полицию. Которые, согласно информации МО РФ, были перед началом турецких бомбардировок выведены из опасной зоны и передислоцированы в район Телль-Аджар.

    Это косвенно подтверждает информацию о том, что проведение «Оливковой ветви» было согласовано Анкарой с Москвой. И на этом основании курды берутся заявлять о «предательстве» со стороны России. Что вызывает, по меньшей мере, удивление в России, более двух лет старавшейся объяснить курдам необходимость сотрудничества с близким Дамаском, а не с далеким Вашингтоном. Но курды предпочитали оставаться последователями лозунга «Заграница нам поможет!..»

    В общем, «Восток — дело тонкое».

    Если называть вещи своими именами, то на данный момент Москва и Дамаск с помощью Анкары (использующей подконтрольный ей ресурс ССА) принуждают курдов к сохранению территориальной целостности Сирии, ослабляя тем самым американские позиции в регионе. При этом курды оказываются на положении крайних — как в силу своей несговорчивости, так и в результате неудачного выбора союзника в лице США.

    Турция бомбит Африн: такова цена, которую курды платят за свои ошибки

    «Зачистят» и уйдут

    Ситуацию Федеральному агентству новостей согласился прокомментировать военный эксперт и постоянный автор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    — Алексей Петрович, можно ли верить турецким обещаниям уйти из Африна по окончании операции против курдских вооруженных формирований?

    — Полагаю, что Турция поступит в соответствии с договоренностями, которые Анкара достигла с Москвой и Дамаском.

    — А можно более конкретно?

    — Турки «зачистят» Африн и уйдут. О чем 22 января и сообщил сам Реджеп Тайип Эрдоган.

    — После начала турецких артиллерийских и авиаударов курды в Африне поспешили обвинить Россию в предательстве. Насколько оправданны эти обвинения ?

    — Видите ли, попытки быть транспарентными со всеми (то есть за всех и против всех одновременно) у курдов не вышло... Кстати надо уточнять, у каких курдов. Ведь курды — это довольно собирательное понятие, к тому же помноженное на многочисленные политические партии и движения. Увы, как показала современная история, взять деньги, попросить защиту, а затем ударить в спину — такая манера поведения среди лидеров курдов — отнюдь не редкое явление. Этакий местный вариант понимания термина «многовекторность».

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    Сейчас настал момент ответить за это. Слишком много со стороны курдов было откровенных «залетов»: пропуск через свою территорию игиловцев, участие в спецоперациях США по эвакуации игиловских лидеров, транзит игиловской нефти — по сути сирийской и иракской. Чьи оказались нефтевозы? Курдские! Было и другое… Всего не перечесть. Словом, на поверку оказалось, что курды никому не хотят быть надежными союзниками. Они сами по себе и сами за себя.

    Турция бомбит Африн: такова цена, которую курды платят за свои ошибки

    — Точнее, они — за Курдистан?

    — Великий Курдистан — это проект США еще с 90-х годов. Собственно, американцы и установили те правила игры, по которым курды пытаются играть до сих пор. Ирак в этой игре лишился не только Саддама Хусейна, но и своего суверенитета. Опять же, с 2005 по 2014 годы в Ираке главным был Джаляль Талабани, до этого возглавлявший курдскую Пешмергу. Именно в его правление из-за репрессий многие иракские офицеры переметнулись в ИГ1 и стали полевыми командирами. Такая же участь должна была постигнуть и Сирию... Сирия для курдов строила дома, давала работу, предоставляла политические права. И чем ответили курды? Они первые начали боевые действия против правительства Асада, с них началась война в Сирии. Если бы не Россия и Иран, которые спутали все карты игры США, то иракский сценарий повторился бы в САР.

    — То есть Великий Курдистан…

    — Великий Курдистан — это нефть по демпинговым ценам (рычаг на страны ОПЕК и ЕС), это лагеря террористов (для усмирения непокорных), это военные базы США и позиционные районы ПРО, достающие до Сибири, Средней Азии, Ирана, Индии и Китая. А ведь мы, несмотря на это, до сих пор стараемся помогать курдам… Так кто кого предал? Россия курдов или курды — Россию? По факту — второе.

    Нет так нет

    Вот что добавил к этому военный публицист, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин:

    — На самом деле, ситуация проста и цинична. Во-первых, у самих курдов идет вечная война между собой, и друг друга они предают без особых терзаний совести. Никакого единого Курдистана нет и в помине. Сейчас турки громят Африн, а 20 миллионов турецких курдов как в рот воды набрали! Во-вторых, два года назад, когда Асад был совсем на грани разгрома, а Россия еще только приступала к «зачистке» ИГ, курды решили поставить на американскую лошадку.

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    Они размышляли так: «С русскими мы не враги, с сирийцами — вооруженный нейтралитет. Турки нам враги, но пока мы их не трогаем, потому что вместе с американцами постреливаем в ИГ, за что Вашингтон нас отблагодарит не только материально, но и поддержит нашу независимость». Однако как только Москва, Дамаск и Тегеран разгромили в Сирии ИГ, американцы тут же слились, оставив курдов без какой-либо поддержки.

    Турция бомбит Африн: такова цена, которую курды платят за свои ошибки

    — Насколько известно, Россия настойчиво предлагала курдам вернуться под юрисдикцию Дамаска?

    — Да, но курды, чьи лидеры все еще бросали призывные взгляды в сторону звездно-полосатого флага, отказались. Нет так нет. Россия пожала плечами и отошла в сторону, а на сцене появился Эрдоган со своими танками и самолетами. После чего вдруг сразу выяснилось, что русские, оказывается, «предали курдов». Ну, надо же!.. Курдам мы два года говорили, что американцы их кинут. Курды от этих слов отмахивались. Курдам предлагали — возвращайтесь в Сирию и будете под защитой. Те всех послали... В итоге турецкие бомбы и снаряды перепахивают Африн. Да, очень жалко простых курдов, которых их недальновидные лидеры обрекли на мясорубку. Но мы-то тут причем? Мы должны теперь начать войну с турками из-за курдов? Да с чего бы?

    — Жестко.

    — Увы, такова реальность. Отдельно хочу ответить тем курдским товарищам, которые заявляют, что теперь Россия точно потеряет Сирию. Ребята, если Россия потеряет Сирию, то мир вообще забудет слово «Курдистан». Боевики-исламисты и турки все курдские поселения сравняют с землей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Андрей Союстов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #турция #эрдоган #асад #курды #леонков #африн #шурыгин
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