Турция бомбит Африн: такова цена, которую курды платят за свои ошибки

22 января пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле самым внимательным образом наблюдают за ходом операции Турции в сирийском Африне. И добавил, что принцип сохранения территориальной целостности Сирии для российской стороны остается основополагающим.

Дело тонкое

Напомним, что 20 января генштаб вооруженных сил Турции объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» в районе Африн — сирийской территории, находящейся в 60 км к западу от Алеппо. По сути, это уже второе турецкое вторжение в Сирию, осуществляемое без формального разрешения Дамаска. Первое имело место в 2016 году, когда Анкара осуществляла операцию «Щит Евфрата» на территории сирийской провинции Алеппо.

В ходе проведения «Оливковой ветви» подверглись артиллерийским и авиаударам районы, контролируемые курдскими вооруженными формированиями Сирийских Демократических сил (YPG, YPJ). Пострадало и гражданское население.

Турецкий вице-премьер Бекир Боздаг прокомментировал действия Анкары следующим образом: «Эта операция направлена не против проживающих там [в Африне] наших туркменских, курдских и арабских братьев, а против террористических организаций. Она начата с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии и будет продолжаться на основе этих принципов. После того, как операция успешно достигнет поставленных целей, Турция оттуда уйдет».

Положение дел на северо-востоке Сирии одновременно и простое, и сложное. Анклав Африн с 11 июля 2012 года контролируется курдским ополчением YPG, что делает его в глазах Турции плацдармом террористов, способствующих росту курдского сепаратизма внутри самой Турции. Неудивительно, что турки давно уже были не прочь «зачистить» афринский плацдарм. Особенно — используя в качестве «пушечного мяса» отряды оппозиционной Дамаску ССА. Что, по понятным причинам, не нравится президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду.

При этом курды не перестают мечтать о создании собственного независимого государства, что не нравится Асаду еще больше. Больше, чем Асаду, идея независимого Курдистана не нравится, пожалуй, лишь президенту Турции Реджепу Эрдогану, который и санкционировал проведение «Оливковой ветви».

Заметим, что на территории Турции присутствует авиабаза Инджирлик, используемая США для оказания помощи курдским вооруженным формированиям, которые Турцией считаются бандами террористов. Кроме того, американцы собрались формировать в Африне некие «силы охраны границы», не подконтрольные Дамаску и уж, конечно, не подконтрольные Анкаре.

На минутку, Турция и США — союзники по блоку НАТО, в текущий момент наращивающего уровень конфронтации с Россией. Для которой Турция является ситуативным союзником на сирийском ТВД. На котором курды вместе с Дамаском и Москвой воевали против отрядов «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Продолжим раскручивать этот клубок. Как известно, Россия неоднократно убеждала курдов не номинально, а на деле передать территорию Африна под юрисдикцию властей САР, чтобы способствовать сохранению территориальной целостности Сирии. Однако данные предложения Москвы и Дамаска курды отвергли, полагаясь на помощь США.

В свою очередь, Россия не только не прекращала стараться усадить курдов за стол общесирийских переговоров, но и разместила на контролируемой курдами территории оперативную группу российского Центра примирения враждующих сторон, а также военную полицию. Которые, согласно информации МО РФ, были перед началом турецких бомбардировок выведены из опасной зоны и передислоцированы в район Телль-Аджар.

Это косвенно подтверждает информацию о том, что проведение «Оливковой ветви» было согласовано Анкарой с Москвой. И на этом основании курды берутся заявлять о «предательстве» со стороны России. Что вызывает, по меньшей мере, удивление в России, более двух лет старавшейся объяснить курдам необходимость сотрудничества с близким Дамаском, а не с далеким Вашингтоном. Но курды предпочитали оставаться последователями лозунга «Заграница нам поможет!..»

В общем, «Восток — дело тонкое».

Если называть вещи своими именами, то на данный момент Москва и Дамаск с помощью Анкары (использующей подконтрольный ей ресурс ССА) принуждают курдов к сохранению территориальной целостности Сирии, ослабляя тем самым американские позиции в регионе. При этом курды оказываются на положении крайних — как в силу своей несговорчивости, так и в результате неудачного выбора союзника в лице США.

«Зачистят» и уйдут

Ситуацию Федеральному агентству новостей согласился прокомментировать военный эксперт и постоянный автор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

— Алексей Петрович, можно ли верить турецким обещаниям уйти из Африна по окончании операции против курдских вооруженных формирований?

— Полагаю, что Турция поступит в соответствии с договоренностями, которые Анкара достигла с Москвой и Дамаском.

— А можно более конкретно?

— Турки «зачистят» Африн и уйдут. О чем 22 января и сообщил сам Реджеп Тайип Эрдоган.

— После начала турецких артиллерийских и авиаударов курды в Африне поспешили обвинить Россию в предательстве. Насколько оправданны эти обвинения ?

— Видите ли, попытки быть транспарентными со всеми (то есть за всех и против всех одновременно) у курдов не вышло... Кстати надо уточнять, у каких курдов. Ведь курды — это довольно собирательное понятие, к тому же помноженное на многочисленные политические партии и движения. Увы, как показала современная история, взять деньги, попросить защиту, а затем ударить в спину — такая манера поведения среди лидеров курдов — отнюдь не редкое явление. Этакий местный вариант понимания термина «многовекторность».

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Сейчас настал момент ответить за это. Слишком много со стороны курдов было откровенных «залетов»: пропуск через свою территорию игиловцев, участие в спецоперациях США по эвакуации игиловских лидеров, транзит игиловской нефти — по сути сирийской и иракской. Чьи оказались нефтевозы? Курдские! Было и другое… Всего не перечесть. Словом, на поверку оказалось, что курды никому не хотят быть надежными союзниками. Они сами по себе и сами за себя.

— Точнее, они — за Курдистан?

— Великий Курдистан — это проект США еще с 90-х годов. Собственно, американцы и установили те правила игры, по которым курды пытаются играть до сих пор. Ирак в этой игре лишился не только Саддама Хусейна, но и своего суверенитета. Опять же, с 2005 по 2014 годы в Ираке главным был Джаляль Талабани, до этого возглавлявший курдскую Пешмергу. Именно в его правление из-за репрессий многие иракские офицеры переметнулись в ИГ1 и стали полевыми командирами. Такая же участь должна была постигнуть и Сирию... Сирия для курдов строила дома, давала работу, предоставляла политические права. И чем ответили курды? Они первые начали боевые действия против правительства Асада, с них началась война в Сирии. Если бы не Россия и Иран, которые спутали все карты игры США, то иракский сценарий повторился бы в САР.

— То есть Великий Курдистан…

— Великий Курдистан — это нефть по демпинговым ценам (рычаг на страны ОПЕК и ЕС), это лагеря террористов (для усмирения непокорных), это военные базы США и позиционные районы ПРО, достающие до Сибири, Средней Азии, Ирана, Индии и Китая. А ведь мы, несмотря на это, до сих пор стараемся помогать курдам… Так кто кого предал? Россия курдов или курды — Россию? По факту — второе.

Нет так нет

Вот что добавил к этому военный публицист, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин:

— На самом деле, ситуация проста и цинична. Во-первых, у самих курдов идет вечная война между собой, и друг друга они предают без особых терзаний совести. Никакого единого Курдистана нет и в помине. Сейчас турки громят Африн, а 20 миллионов турецких курдов как в рот воды набрали! Во-вторых, два года назад, когда Асад был совсем на грани разгрома, а Россия еще только приступала к «зачистке» ИГ, курды решили поставить на американскую лошадку.

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Они размышляли так: «С русскими мы не враги, с сирийцами — вооруженный нейтралитет. Турки нам враги, но пока мы их не трогаем, потому что вместе с американцами постреливаем в ИГ, за что Вашингтон нас отблагодарит не только материально, но и поддержит нашу независимость». Однако как только Москва, Дамаск и Тегеран разгромили в Сирии ИГ, американцы тут же слились, оставив курдов без какой-либо поддержки.

— Насколько известно, Россия настойчиво предлагала курдам вернуться под юрисдикцию Дамаска?

— Да, но курды, чьи лидеры все еще бросали призывные взгляды в сторону звездно-полосатого флага, отказались. Нет так нет. Россия пожала плечами и отошла в сторону, а на сцене появился Эрдоган со своими танками и самолетами. После чего вдруг сразу выяснилось, что русские, оказывается, «предали курдов». Ну, надо же!.. Курдам мы два года говорили, что американцы их кинут. Курды от этих слов отмахивались. Курдам предлагали — возвращайтесь в Сирию и будете под защитой. Те всех послали... В итоге турецкие бомбы и снаряды перепахивают Африн. Да, очень жалко простых курдов, которых их недальновидные лидеры обрекли на мясорубку. Но мы-то тут причем? Мы должны теперь начать войну с турками из-за курдов? Да с чего бы?

— Жестко.

— Увы, такова реальность. Отдельно хочу ответить тем курдским товарищам, которые заявляют, что теперь Россия точно потеряет Сирию. Ребята, если Россия потеряет Сирию, то мир вообще забудет слово «Курдистан». Боевики-исламисты и турки все курдские поселения сравняют с землей.

1 Организация запрещена на территории РФ.