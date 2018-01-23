Сирия новости 23 января 12.30: боевики атаковали позиции САА в Латакии, в Дейр-эз-Зоре погибло 15 бойцов SDF

Сирия, 23 января. Боевики атаковали позиции САА в Латакии, в результате атаки ИГ1 в Дейр-эз-Зоре погибло 15 бойцов SDF, в Алеппо продолжаются перестрелки между SDF и протурецкими группировками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются в Идлибе.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF на севере Алеппо.

Курды: противостоят ССА и ВС Турции в районе Африна, потеряли 15 бойцов убитыми в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

Радикалы группировки «Катаиб Джебель аль-Ислам» напали на расположения правительственных войск САР в Туркоманских горах, передает информационное агентство Orient News. Опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) в провинции Латакия подверглись ракетному обстрелу со стороны боевиков. По данным источника, таким образом исламисты пытаются отвлечь внимание командования армии САР от операции против «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб.

В арсенале ПВО российской авиабазы «Хмеймим» появилась малогабаритная зенитная ракета. По сообщению Минобороны РФ, уникальный снаряд способен поражать самодельные беспилотники и реактивные снаряды систем залпового огня.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо продолжаются боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА), действующей при поддержке Турции, и Демократическими силами Сирии (SDF). Информагентство Orient News пишет, что боевики ССА взяли под контроль стратегически важную высоту Берсая и несколько других точек в окрестностях Африна. Также, подконтрольные «свободной армии» источники передают, что в ходе боев недалеко от города Азаз исламисты ССА взяли в плен нескольких бойцов курдского ополчения.

Ранее сообщалось об интенсивных перестрелках между SDF и ВС Турции, в результате которых турки потеряли более 10 солдат убитыми.

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных курдским отрядам ополчения территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и скрывающимися здесь террористами «Исламского государства». Информационный ресурс My New Post пишет, что в результате очередной атаки ИГИЛовцев на опорные пункты «демократической армии» погибло 15 бойцов курдских отрядов.

Напомним, поддерживаемые США Демократические силы Сирии (SDF) проводят зачистку захваченных ими территорий на восточном берегу Евфрата от разрозненных группировок ИГ. Наиболее тщательно обследуются окрестности населенных пунктов Абу Хасан и Аль-Кишма.

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты снова попытались контратаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях военного аэродрома Абу Духур. Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor), что солдаты правительственных войск успешно отбили нападение террористов. Ранее боевики пытались провести в этой части провинции Идлиб атаку смертника. Однако заминированный автомобиль был уничтожен силами армии САР, не успев достичь цели.

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ продолжает освобождать от радикалов «Тахрир аш-Шам» территории региона. Напомним, САА выбила сторонников «Ан-Нусры» из населенных пунктов Табара Аль-Хашр и Ум Аль-Хута, а также города Абу Духур.

Ирак

В районе населенного пункта Халабжа, расположенного на территории Иракского Курдистана, произошло вооруженное столкновение между правительственными войсками Ирака и группой из 10 неизвестных боевиков, передает информационное агентство Rudaw. Потерь в рядах иракской армии нет.

Министерство обороны Ирака объявило о начале операции по обнаружению и уничтожению группировок «Исламского государства» на территории провинции Найнава. Об этом сообщает информационное агентство Alsumaria News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)