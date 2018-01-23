Тяжелый вездеход ВСУ протаранил автобус с шахтерами в Донбассе

Киев, 23 января. В Донбассе военный украинский КРАЗ протаранил автобус, который вез шахтеров на работу, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«В районе города Белицкое произошло ДТП с участием автобуса, который вез шахтеров на работу и военного КРАЗа», — констатировал Волынец на своей странице в Facebook.

По его данным, после столкновения тяжелого вездехода ВСУ с автобусом 12 горняков обратились в больницу. В настоящее время проводится расследование инцидента в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли автобус под Донецком. В результате атаки погиб один мирный житель.