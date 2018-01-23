Выборы-2018: кандидат в президенты Ирина Волынец собрала 83 тысячи подписей

Москва, 23 января. Кандидат в президенты России от «Народной партии России», руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что в ее поддержку было собрано 83 тысячи подписей.

Ирина Волынец подавала документы в Центризбирком РФ дважды: 10 января она получила отказ из-за нарушений при проведении съезда партии «Народ против коррупции». Во второй раз она стала кандидатом от «Народной партии России» 12 января. Впоследствии ЦИК зарегистрировал кандидата и ее представителей по финансовым вопросам.

Напомним, что для кандидатов, которые баллотируются на пост президента, необходимо получить поддержку не меньше 100 тысяч избирателей. В одном регионе не должно быть собрано свыше 2,5 тысяч подписей, пишет РИА Новости.

Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в президентских выборах как самовыдвиженец, в его поддержку собрано свыше 1,6 млн подписей россиян. Предвыборная кампания началась 18 декабря 2017 года, выборы пройдут 18 марта.