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Выборы 2018
Выборы-2018: кандидат в президенты Ирина Волынец собрала 83 тысячи подписей
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    Выборы-2018: кандидат в президенты Ирина Волынец собрала 83 тысячи подписей

    12:19  23 Января 2018  /обновлено: 12:35  23 Января 2018
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    Выборы-2018: кандидат в президенты Ирина Волынец собрала 83 тысячи подписей

    Москва, 23 января. Кандидат в президенты России от «Народной партии России», руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что в ее поддержку было собрано 83 тысячи подписей. 

    Ирина Волынец подавала документы в Центризбирком РФ дважды: 10 января она получила отказ из-за нарушений при проведении съезда партии «Народ против коррупции». Во второй раз она стала кандидатом от «Народной партии России» 12 января. Впоследствии ЦИК зарегистрировал кандидата и ее представителей по финансовым вопросам.

    Напомним, что для кандидатов, которые баллотируются на пост президента, необходимо получить поддержку не меньше 100 тысяч избирателей. В одном регионе не должно быть собрано свыше 2,5 тысяч подписей, пишет РИА Новости.

    Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в президентских выборах как самовыдвиженец, в его поддержку собрано свыше 1,6 млн подписей россиян. Предвыборная кампания началась 18 декабря 2017 года, выборы пройдут 18 марта.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #волынец #выборы-2018
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