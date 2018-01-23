Володин надеется на конструктивный диалог с новым спикером ПАСЕ

Москва, 23 января. Председатель Госдумы Вячеслав Володин надеется на конструктивный и честный диалог с новым спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти, который был избран на открытии январской сессии.

«Рассчитываем на открытый, честный и конструктивный диалог. Основываясь на взаимном уважении наших интересов, мы сможем многое изменить к лучшему», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Напомним, что ранее Россия приостановила работу в ПАСЕ после того, как ее решили права голоса в связи с украинскими событиями. В то же время президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва готова сотрудничать со всеми странами и поддерживать контакты с зарубежными коллегами, однако на условиях взаимного доверия.

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