Выборы-2018: Гордон собрала в свою поддержку 70 тысяч подписей

Москва, 23 января. Кандидат в президенты России Екатерина Гордон заявила, что собрала 70 тысяч подписей для регистрации в ЦИК.

«Семьдесят тысяч подписей», — заявила кандидат от Партии добрых дел в ответ на вопрос журналиста РИА Новости.

Отметим, что кандидатам в президенты РФ от непарламентских партий необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку. При этом на один регион нужно собрать не более 2,5 тысяч.

Впоследствии кандидат обязан предоставить подписные листы в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть еще десять дней на обработку документации и принятия решения о регистрации кандидата.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава Владимир Путин будет в них участвовать как самовыдвиженец.