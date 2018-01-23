Рябков назвал встречу в Париже по Сирии ударом по конвенции о запрещении химоружия
11:38 23 Января 2018
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Москва, 23 января. Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что предстоящая в Париже встреча по сирийскому урегулированию является ударом по конвенции о запрещении химического оружия.
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Автор: Алексей Громов
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
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