Президентские выборы. Эксперт прокомментировал нарушения агитации за Грудинина

Областная избирательная комиссия нашла нарушения в политических бюллетенях «Правда» во время агитации за кандидата в президенты Российской Федерации от КПРФ Павла Грудинина. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Речь идет о Новосибирской области. Избирательная комиссия усмотрела в тексте незаконную агитацию.

Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя незаконную агитацию за Павла Грудинина, заявил, что «нужно брать штрафы до 300 тысяч рублей». «Но этого мало. Нужно предупредить кандидата от КПРФ Грудинина, что подобные нарушения могут привести к отмене регистрации на выборах президента», — добавил политик.

«Все материалы агитационные и пропагандистские заказывает кандидат в президенты и оплачивает со своего счета, надо изъять весь тираж и предупредить Грудинина — еще одно подобное нарушение, и будет отмена регистрации на выборах», — заявил Владимир Жириновский.

По словам лидера ЛДПР, налицо все признаки нарушения. Он отметил, что нарушен закон о выборах президента. «Нельзя такой агитацией заниматься», — заключил кандидат в президенты РФ.

Непрофессионализм

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что нарушения закона возникают от незнания их исполнителями и заказчиками агитационной продукции, а также недостаточного контроля за предвыборным процессом в штабе кандидата.

«Поэтому случившееся с материалом Грудинина не лучшим образом характеризует профессионализм его команды. В КПРФ, имеющей богатый опыт президентских, думских и региональных выборов, можно было ожидать более тщательного отношения к собственным агитматериалам.

Для ЛДПР и Владимира Жириновского президентская кампания — это, если исходить из всех социологических опросов, фактически сражение за второе место. Поэтому именно Грудинин стал главным объектом критики со стороны старожила российской политики. Трудно сказать, насколько будет действенной такая стратегия для рейтинга самого Жириновского и как она скажется на популярности кандидата КПРФ», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, сейчас ранее малоизвестный Грудинин проходит этап узнавания о нем широкой аудиторией. Если взрывной рост его рейтинга перед этим объяснялся эффектом новизны и выдвижением его сохраняющей определенную популярность КПРФ, то сейчас идет оценка самого кандидата.

«Есть достаточно серьезный негатив в его прошлом, и возникает естественный вопрос о том, сможет ли популистская программа Грудинина, его попытка выйти за пределы традиционного электората КПРФ и растущая узнаваемость компенсировать всю неблагоприятную информацию о нем.