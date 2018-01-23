ВКС РФ на Камчатке провели учебные бои на высоте 20 километров

Петропавловск-Камчатский, 23 января. Летчики-истребители провели учебные бои на сверхзвуковых скоростях в стратосфере.

По сообщению военного ведомства России в ходе тренировок был замечен условный нарушитель воздушных границ РФ, который вторгся в российское пространство на высоте около 20 километров. Задачей нарушителя, роль которого выполнил истребитель-перехватчик МиГ-31, было проникновение на предельной скорости в пространство России, преодоление установленного рубежа и уход от возможного преследования.

Аналогичный перехватчик был оперативно поднят в воздух с авиабазы Елизово на Камчатке. Для усложнения задачи поиск и уничтожение условного нарушителя осуществлялись без поддержки наземных средств ПВО. В ходе перехвата истребитель на сверхзвуковой скорости занял позицию в нижних слоях стратосферы и произвел электронный пуск ракеты. «Нарушитель» попытался совершить противоракетный маневр, однако был условно уничтожен. Дистанция уничтожения вторгшегося самолета составила 100 километров, сообщают в Минобороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин отметил возросшую боеспособность российской авиации, армии и флота после военной операции в Сирии.