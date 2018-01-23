Деньги на русофобии: эксперт объяснил заявления Лондона о «враждебной» России

Москва, 23 января. Заявления начальника Генштаба Вооруженных сил Великобритании генерала Ника Картера о том, что Россия готовит «враждебные действия» против Британии, объясняются «заботой» о военном бюджете, считают эксперты. Чем страшнее будет британским обывателям и правителям от «российской угрозы», тем больше денег будет потрачено на оборону.

«Британские военные просто берут пример со своих коллег из США, которые на волне русофобии делают неплохие деньги, — заявил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков. — Разговоры британских генералов об угрожающей мощи России призваны оправдать увеличение собственного оборонного бюджета».

Опрошенные изданием эксперты напомнили, что в последнее время были обнародованы несколько докладов, согласно которым вооруженные силы и военно-морской флот Соединенного Королевства существенно ослабели, несмотря на значительные расходы на оборону.

Ранее читатели из Великобритании обвинили Николаса Картера в паникерстве, заявив, что их страна только бы выиграла, если бы ее возглавлял такой лидер, как президент России Владимир Путин.