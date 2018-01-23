В Киеве предложили «вернуть территории», на которых столетиями жили украинцы

Киев, 23 января. Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович передумал отказываться от территорий, приобретенных после создания Украинской Советской Социалистической Республики (УССР).

По информации украинских СМИ, Вятрович выступил с предложением о расширении территории страны за счет соседних государств, где «исторически проживали украинцы».

«Мы должны непоколебимо стоять на том, что страна должна вернуться к своим границам 1991 года, включая Донбасс и Крым, как интегральные части своего государства», — передает слова главы УИНП «ПолитНавигатор».

Он также отметил, что историки обязаны рассказывать о том, что украинцы жили и за рубежами этих территорий.

«И за границей этих территорий были земли, где жили украинцы — они не появились там, как колонисты, они не появились внезапно, а жили там в течение столетий», — заявил он.

По его мнению, это часть украинской истории, от которой нельзя отказываться.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко назвал закон об реинтеграции Донбасса «технологией возвращения территорий».

Власти Украины в 2014 году начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине.

Россия неоднократно заявляла, что не является участницей внутриукраинского конфликта и что единственным методом урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе является выполнение минских соглашений.

Крым стал частью РФ после проведенного на полуострове и в Севастополе референдума, по итогам которого более 96% крымчан выступили за воссоединение с Россией.