В Госдуме назвали угрозой безопасности России заявление Картера

Москва, 23 января. Заявление главы генштаба вооруженных сил Великобритании генерала Николаса Картера является провокацией и угрозой безопасности России, заявил в понедельник член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

По его словам, Картер озвучивает программу расширения НАТО к российским границам.

«Подобные заявления высокопоставленного военного чиновника можно расценивать как грубую провокацию и угрозу безопасности нашей страны», — приводит слова Железняка его пресс-служба.

Напомним, что ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании заявил, что Россия способна начать «враждебные действия», причем быстро и неожиданно, поэтому западные страны должны изучить ее слабые стороны для противостояния.