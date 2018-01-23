Киев обрушился с критикой на генсека Совета Европы за «подлое» предложение по России

Киев, 23 января. На Украине обрушились с критикой на генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, который призвал участников ПАСЕ вернуть Россию в организацию.

Это предложение в Киеве поспешили назвать «подлым». «Неужели на Западе забыли о Крыме?» — возмутилось издание «Обозреватель».

Напомним, ранее Ягланд заявил, что РФ должна вернуться к деятельности в составе ассамблеи. При этом он подчеркнул, что это должно произойти из-за изменения правил ассамблеи до такого уровня, чтобы «вернуть на борт все страны-члены организации».

«Гармонизация правил организации — это часть нашей работы. Достижение этой цели было бы лучшим способом отметить 70 лет основания организации», — подчеркнул он.

В Киеве тут же испугались снятия санкций с РФ, поскольку генсек СЕ указал на то, что Россия и «проблемные» страны-члены должны остаться в составе ПАСЕ до момента, пока не нарушат четыре статьи Европейской конвенции по правам человека (запрет смертной казни, пыток, принудительного труда или рабства и внесудебного наказания, — прим. ФАН). Эти фундаментальные ценности, по мнению Ягланда, «определяют душу Европы».

«Ни одна страна, которая нарушает эти принципы, не может быть членом нашей семьи. По этому вопросу не может быть уступок», — заявил он.

Предложение генсека СЕ возмутило и украинского министра иностранных дел Павла Климкина, заявившего, что некоторые политики Совета Европы тратят больше времени на возвращение России, чем на проблемы с Крымом и Донбассом.

Отметим, что еще в 2016 году президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма исторически закрыт.

«Возврата к прежней системе не существует вообще никакого», – подчеркнул глава государства, напомнив, что крымчане сами приняли решение о выходе из Украины по итогам референдума.

Донецкую и Луганскую области Киев считает оккупированными территориями. Такое утверждение содержится в принятом украинским правительством законе о реинтеграции Донбасса. При этом сама Россия в тексте закона упоминается в качестве государства-агрессора.

Согласно документу, Киев имеет право применять необходимые силы и средства для противодействия агрессии со стороны РФ.

Президент России Владимир Путин и членами Совета Безопасности обсудили данный закон 19 января, подчеркнув, что этот документ может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования. В этом контексте была подчеркнута безальтернативность «Минска-2», а также нормандского формата.

Напомним, закон сначала приняли, а потом заблокировали до 6 февраля, однако эксперты сходятся во мнении, что это лишь временная отсрочка.

Лидер украинской политической партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил «Газете.ру», что депутаты, принявшие законопроект 280 голосами «за», не просто отказались от минских соглашений, но и сделали очередной шаг к полнейшей политической изоляции Украины.