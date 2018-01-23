Володин поздравил Верховный суд с 95-летием

Москва, 23 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил судейский корпус с 95-летием Верховного суда России.

В своем поздравлении Володин отметил, что за прошедшие годы Верховный суд сделал многое для создания современной судебной системы.

«Профессионализм и компетентность, честность и принципиальность судей Верховного суда Российской Федерации – залог высокого доверия к нему со стороны граждан», — цитирует спикера российского парламента Infox.

В завершении Володин пообещал, что Госдума продолжит активно сотрудничать с Верховным судом по вопросам законотворчества и эффективного использования законодательства страны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Верховный суд и поздравит высшую судебную инстанцию РФ с 95-летием.